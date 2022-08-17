Инвестиционная компания Харитонина купит завод по производству бумаги и упаковки

Группа Mondi — производитель упаковки и бумаги — заключила соглашение о продаже своего завода в России Mondi Syktyvkar («Монди Сыктывкарский ЛПК») инвестиционной компании Augment Investments Limited, бенефициаром которой является . Об этом говорится в официальном сообщении производителя.

Предприятие планируется продать за 95 млрд руб. (около 1,5 млрд евро).

Согласно планам сделка будет завершена во второй половине 2022 года после одобрения подкомиссией правительства по контролю за иностранными инвестициями и обычному разрешению со стороны антимонопольных органов.

Сыктывкарский ЛПК занимается производством целлюлозы, упаковочной бумаги и немелованной тонкой бумаги. Как указано на сайте, предприятие является одним из ведущих в целлюлозно-бумажной промышленности России и крупнейшим производителем бумаги в стране. Оно осуществляет производство полного цикла: от заготовки древесины до выпуска продукции и отгрузки ее клиентам.

Mondi также управляет тремя перерабатывающими заводами в России, которые не входят в сделку.

Харитонин через Augment Investments Limited владел компаниями «Фармстандарт» и «Отисифарм». С ноября 2020 года их владельцем стало МКООО «Огмент Инвестмент Лимитед», бенефициарами которой также являются и Егор Кульков.