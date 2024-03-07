Инвесторов с иностранным капиталом планируют допустить к участию в СПИК

Минпромторг предложил допустить к участию в специальных инвестиционных контрактах (СПИК) инвесторов с долей участия офшорных компаний не более 25%. Соответствующие изменения в порядок заключения таких контрактов, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 708 от 16.07.2015, до 15 марта проходят общественные обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Сейчас правилами заключения СПИК запрещено заключать такие контракты с инвесторами, имеющими иностранный капитал в структуре бизнеса.

В проекте предлагается уточнить требование к инвесторам в части доли участия офшорных компаний, не превышающей 25% или иного максимального процента, если такой процент предусмотрен иными положениями законодательства, сообщается в пояснительной записке к проекту.

В случае соблюдения указанных ограничений инвестор или привлекаемые им соисполнители по СПИК смогут претендовать на применение мер стимулирования, указанных в СПИК. Если доля иностранного капитала превысит утвержденные пороговые значения, то СПИК может быть заключен с таким инвестором без использования мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, уточняют разработчики проекта.

В ноябре 2023 года правительство ужесточило требования для финансовой поддержки компаний в сфере промышленности, снизив допустимый порог иностранного капитала в структуре бизнеса претендентов с 50 до 25%.