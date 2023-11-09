Правительство ужесточило требования для финансовой поддержки компаний в сфере промышленности

Правительство ужесточило требования для компаний с долей иностранного капитала на получение финансовой поддержки в сфере промышленности. Соответствующее постановление № 1844 от 02.11.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения внесены в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий «Российскому фонду технологического развития» для стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденных постановлением № 1388 от 17.12.2014.

Согласно документу, теперь компании не смогут воспользоваться поддержкой, если доля иностранного капитала в них будет превышать 25%. Ранее эта планка была установлена в 50%.

Ранее правительство внесло изменения в правила предоставления льготного кредитования системообразующим предприятиям, правила отбора для получения субсидий на производство средств реабилитации и требования к компаниям для получения ими субсидий на сертификацию продукции на внешних рынках. Минимальная доля иностранного капитала в них также снизилась с 50 до 25%.