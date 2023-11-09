Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Правительство ужесточило требования...

Правительство ужесточило требования для финансовой поддержки компаний в сфере промышленности

09.11.2023
11:39
Артем Косенок
Правительство опубликовало постановление, изменившее требования к компаниям для получения ими финансовой поддержки в сфере промышленности. Минимальная доля иностранного капитала в них снизилась с 50 до 25%.
Фото: Артем Косенок

Правительство ужесточило требования для компаний с долей иностранного капитала на получение финансовой поддержки в сфере промышленности. Соответствующее постановление № 1844 от 02.11.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения внесены в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий «Российскому фонду технологического развития» для стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденных постановлением № 1388 от 17.12.2014.

Согласно документу, теперь компании не смогут воспользоваться поддержкой, если доля иностранного капитала в них будет превышать 25%. Ранее эта планка была установлена в 50%.

Ранее правительство внесло изменения в правила предоставления льготного кредитования системообразующим предприятиям, правила отбора для получения субсидий на производство средств реабилитации и требования к компаниям для получения ими субсидий на сертификацию продукции на внешних рынках. Минимальная доля иностранного капитала в них также снизилась с 50 до 25%.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.