Иранские фармкомпании начали работать в убыток

Фармацевтическая промышленность Ирана переживает трудные времена из-за огромных долгов больниц и государственных страховых компаний перед производителями препаратов и медицинского оборудования. Об этом сообщил газете «Хам-Михан» глава Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами Ирана Мехди Пирсалехи.

По его словам, общая задолженность достигла отметки в 55 трлн туманов (около 1,3 млрд долл.). Масштаб проблемы настолько серьезный, что некоторые крупные фармацевтические холдинги балансируют на грани банкротства, говорит чиновник.

Особенно тяжелая ситуация сложилась для государственных предприятий, которые занимают примерно половину доли рынка лекарств. Указывается также, что бывшие лидеры отрасли сократили объемы производства и лишились возможности обновлять продукцию.

Как отмечается, рентабельность иранского фармсектора упала более чем на 30%, а их чистая маржа опустилась до 25%. Согласно данным регулятора, шесть из 25 крупнейших фармкомпаний страны работают в убыток, который варьируется от 3 до 19%.

Основная причина кроется в жесткой политике правительства Ирана, которое устанавливает цены на лекарства директивно. В таких условиях не учитываются издержки компаний на исследования и производство, которые выросли на 42% в 2024 году, следует из материала.

Увеличение расходов связано с несколькими факторами. В декабре 2024 года курс риала (иранской валюты) опустился до рекордно низких значений. Доллар стал стоить 753 тыс. риалов — это на 48% меньше, чем в прошлом году. На фоне сильного обесценивания национальной валюты и высокой инфляции (более 50% в годовом исчислении) страна перешла на расчеты в туманах (1 туман равен 10 тыс. риалам).

Все осложняется тем, что большинство иранских фармкомпаний зависят от импорта активных ингредиентов и вспомогательных веществ для производства лекарств — до 90% сырья закупается в Индии и Китае. В такой ситуации импорт значительно подорожал. Кроме того, Иран сталкивается с международными санкциями, которые ограничивают банковские и логистические операции для осуществления закупок.

Как следствие, государственные страховые компании и медучреждения Ирана накапливали задолженность перед производителями, оказавшись неспособными оплачивать продукцию. В результате соотношение долга к активам в некоторых случаях увеличилось до 64%. Многие игроки фармбизнеса вынуждены брать кредиты под высокие проценты и переносить производственные мощности в соседние страны.

Сложившаяся ситуация создает риски для сферы здравоохранения Ирана, так как может привести к дефициту жизненно важных препаратов и снижению их качества. Уже сейчас наблюдается нехватка некоторых инъекционных лекарств, производимых государственными компаниями. По оценкам экспертов фармрынка, без изменения текущей политики ценообразования и поддержки со стороны государства негативная динамика в отрасли может усилиться в 2025 году, пишет газета.