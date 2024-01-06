Искусственный интеллект не поможет фармкомпаниям получить преимущество над конкурентами

Фармацевтическая индустрия переживает период кардинальных изменений, которые сулят многообещающие перспективы для пациентов и производителей. Искусственный интеллект может сделать открытие лекарств более быстрым и экономически эффективным, он также способен раскрыть творческий потенциал и изобретательность и поощрить упорный труд ученых.

«Искусственный интеллект может оказаться ключом к получению преимуществ над конкурентами на фармацевтическом рынке», — основная мысль, которая транслируется в материалах о достижениях ИИ в области разработки препаратов. Индустрия в целом очарована результатами клинических испытаний лекарств, открытых с помощью нейросетей, и оценками перспектив занимающихся этим компаний со стороны аналитиков.

Но именно растущая популярность искусственного интеллекта может сделать его менее эффективным. Ведь если все компании ждут прорыва от одних и тех же инструментов или технологий, никто из них в конечном итоге не вырвется вперед.

Подробнее об этом читайте в «ФВ» № 30 (1129) от 26.12.2023 в материале «Расставить точки над ИИ».