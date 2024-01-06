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Искусственный интеллект не...

Искусственный интеллект не поможет фармкомпаниям получить преимущество над конкурентами

06.01.2024
11:20
Николай Соколов
Искусственный интеллект способен в разы ускорить процессы создания и разработки новых лекарств. Однако он вряд ли сможет дать фармкомпаниям преимущество на рынке, если они не обратят внимание на те данные, с которыми он работает. Именно интеллектуальная собственность в этом контексте будет иметь первостепенное значение.
Фото: Freepik

Фармацевтическая индустрия переживает период кардинальных изменений, которые сулят многообещающие перспективы для пациентов и производителей. Искусственный интеллект может сделать открытие лекарств более быстрым и экономически эффективным, он также способен раскрыть творческий потенциал и изобретательность и поощрить упорный труд ученых.

«Искусственный интеллект может оказаться ключом к получению преимуществ над конкурентами на фармацевтическом рынке», — основная мысль, которая транслируется в материалах о достижениях ИИ в области разработки препаратов. Индустрия в целом очарована результатами клинических испытаний лекарств, открытых с помощью нейросетей, и оценками перспектив занимающихся этим компаний со стороны аналитиков.

Но именно растущая популярность искусственного интеллекта может сделать его менее эффективным. Ведь если все компании ждут прорыва от одних и тех же инструментов или технологий, никто из них в конечном итоге не вырвется вперед. 

Подробнее об этом читайте в «ФВ» № 30 (1129) от 26.12.2023 в материале «Расставить точки над ИИ».

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26.12.2023
Расставить точки над ИИ
Искусственный интеллект не станет прорывом, если пренебречь качеством данных
Фармацевтический вестник №30 (1129) / 2023

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