Испытание новой вакцины от туберкулеза на добровольцах проведут в 2025 году

Несколько тысяч человек пройдут вакцинацию новым препаратом против туберкулеза «ГамТБвак» в конце 2025 года, а в 2026 году планируется подача документов на ее регистрацию в Минздрав. Об этом глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил ТАСС.

«Считаю, создание нового препарата от туберкулеза, который на первых этапах работал бы совместно с БЦЖ, а со временем, я думаю, заменил бы БЦЖ, находится на третьей стадии клинических испытаний», — заявил Гинцбург.

Новая вакцина «должна в принципе изменить эпидемиологию» туберкулеза. Ее планируют использовать для повторной вакцинации от заболевания подростков и взрослых. Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами.

Как писал «ФВ», Этический комитет Минздрава одобрил проведение клинического исследования препарата в середине июня 2021 года. Тогда речь шла, предположительно, о III фазе клинисследований. Результаты первых двух фаз испытаний уже были опубликованы в международной базе клинических исследований ClinicalTrials.

В феврале Роспатент включил вакцину от туберкулеза Центра им. Гамалеи в TOP10 лучших российских изобретений 2020 года.