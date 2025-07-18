Исследование 1,2 млн детей не выявило связи между алюминием в вакцинах и 50 заболеваниями

Исследование, охватившее более 1,2 млн детей, не обнаружило связи между алюминием в вакцинах и повышенным риском развития 50 хронических заболеваний. Работа опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.

Анализ охватил более 1,2 млн человек, родившихся в Дании с 1997 по 2018 года. Наблюдение велось с их появления на свет до конца 2020 года.

Благодаря тщательно ведущейся системе медицинского учета в Дании ученые смогли сравнить детей, получивших разное количество металла через прививки в первые два года жизни: 0 (вакцинировались препаратами без алюминия) — 15 237 человек, до 1,5 мг — 42 990, от 1,5 до 3 мг — 701 571, от 3 до 4,5 мг — 464 378. Среди рассмотренных патологий — 36 аутоиммунных, девять аллергических и атопических, а также пять неврологических, в том числе расстройства аутистического спектра и синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Ни в одном случае не обнаружена корреляция.

Вакцины содержат соли алюминия, которые выполняют роль адъюванта — вещества, усиливающего иммунный ответ на антиген (основной компонент прививок). Одного антигена недостаточно, чтобы вызвать защитную реакцию, — для этого нужен «сигнал тревоги», который укажет на потенциальную угрозу и заставит организм выработать антитела. Без этого стимула может возникнуть толерантность к возбудителю, что противоречит цели вакцинации.

Соли металла есть в прививках против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС), пневмонии, вируса папилломы человека и гепатита B. После введения препарата большая часть из них выводится из организма через почки в течение двух недель, хотя небольшие количества могут оставаться в организме длительное время.

Кроме того, алюминий присутствует в ежедневном рационе всех людей. Это третий по распространенности металл на Земле, который неизбежно попадает через грудное молоко, воздух и воду.

Результаты исследования контрастируют с заявлениями министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который годами выражал скептицизм относительно иммунопрофилактики. К примеру, в подкасте Джо Рогана — одного из самых популярных в мире — он утверждал, что алюминий в вакцинах «крайне нейротоксичен».