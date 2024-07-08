Исследование Гарварда связало семаглутид с редким заболеванием глаз

Гарвардская медицинская школа выявила возможную связь между препаратами, содержащими активное вещество семаглутид, и риском развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION). Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA.

По данным научной публикации, у пациентов с диабетом 2-го типа, принимавших препараты «Оземпик» и Wegovy (семаглутид) компании Novo Nordisk, риск развития NAION был в 4,3 раза выше, чем у тех, кто получал другие противодиабетические лекарства. При этом у пациентов с ожирением или избыточным весом, которым делали инъекции семаглутида, риск развития NAION был в 7,6 раза выше.

NAION – это заболевание, при котором блокируются артерии, снабжающие кровью зрительный нерв. Это может привести к потере зрения. Эффективного лечения от этого заболевания пока не существует.

В научной работе отмечается, что подтверждение причинно-следственной связи между продукцией Novo Nordisk и NAION требует дополнительных исследований.

CNBC приводит мнение аналитика из Deutsche Bank, который не считает убедительными результаты исследования медицинского вуза при Гарвардском университете. По его словам, качество доказательной базы публикации «крайне низкое, а погрешность слишком велика». Как утверждается, в худшем случае фармкомпания обновит инструкции к препарату из-за обнаруженной связи с заболеванием глаз.

Телеканал также получил сообщение от пресс-службы Novo Nordisk, которая сообщила, что NAION не является побочным эффектом одобренных препаратов на основе семаглутида. Компания добавила, что выборка исследования Гарвардской медицинской школы включает «небольшое количество участников» с диабетом 2-го типа или ожирением, принимавших лекарственные средства датского производителя.

В исследовании приняли участие 16 827 пациентов. Из них 710 человек имели диабет 2-го типа, из которых 194 получали семаглутид, 516 — другие препараты, не относящиеся к классу агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). 979 пациентов имели избыточный вес или ожирение, из которых 361 получал лекарство Novo Nordisk, 618 – иные средства для снижения веса (не ГПП-1).