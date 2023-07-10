Из Госреестра отозвали десять регудостоверений препаратов

Из Госреестра отозвано десять регудостоверений (РУ) на препараты. Информация об этом опубликована на сайте Минздрава 7 июля 2023 года. В числе компаний-владельцев есть зарубежные и отечественные компании. К примеру, АО «Нижфарм», Aurobindo Pharma, Gedeon Richter и др.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: