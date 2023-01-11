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Из Госреестра отозваны...

Из Госреестра отозваны пять регистрационных удостоверений зарубежных лекарств

11.01.2023
16:02
Вероника Догузова

Минздрав исключил из Госреестра пять регистрационных удостоверений лекарств. Аналоги четырех исключенных препаратов широко представлены на российском рынке другими компаниями. Один из отозванных препаратов, по данным Росздравнадзора, и вовсе не поступал в гражданский оборот.

Из Госреестра отозваны пять регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была размещена на сайте Минздрава. Все исключенные препараты зарубежного производства. Среди компаний — владельцев РУ фигурируют Teva, Lannacher Heilmittel и др.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Один из отозванных препаратов «Оксорален» (МНН метоксален) применяется в качестве фотосенсибилизирующего средства при псориазе и витилиго. В данный момент в реестре нет больше зарегистрированных лекарств с таким же МНН. Однако, по данным Росздравнадзора, это лекарство никогда не поступало на российский рынок.

Компания Teva отозвала из реестра бронходилатирующее средство — «Саламол Эко Легкое Дыхание» (МНН сальбутамол) и препарат «Контрикал» (МНН апротинин), применяемый при кровотечениях и кровоизлияниях. Аналоги этих лекарств присутствуют на российском рынке.

Компания Lannacher Heilmittel отозвала антидепрессант «ПРАМ» (МНН циталопрам). С этим МНН в реестре достаточное количество РУ препаратов других компаний.

Johnson & Johnson отозвала средство для лечения деменции альцгеймеровского типа «Реминил» (МНН галантамин). Галантамин также входит в состав дженериков отечественного и зарубежного происхождения, которые зарегистрированы в нашей стране.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

  1. «Оксорален» (метоксален), капсулы, РУ — ЛС-001142 от 14.12.2010 г.;
  2. «ПРАМ» (циталопрам), таблетки, РУ — ЛС-001780 от 29.07.2011 г.;
  3. «Контрикал» (апротинин), лиофилизат для приготовления раствора, РУ — П N012371/01 от 23.11.2011 г.;
  4. «Реминил» (галантамин), капсулы, РУ — ЛСР-007756/08 от 01.10.2008 г.;
  5. «Саламол Эко Легкое Дыхание» (сальбутамол), аэрозоль для ингаляций, РУ — П N014097/01 от 17.04.2007 г.

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