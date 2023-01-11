Из Госреестра отозваны пять регистрационных удостоверений зарубежных лекарств

Из Госреестра отозваны пять регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была размещена на сайте Минздрава. Все исключенные препараты зарубежного производства. Среди компаний — владельцев РУ фигурируют Teva, Lannacher Heilmittel и др.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Один из отозванных препаратов «Оксорален» (МНН метоксален) применяется в качестве фотосенсибилизирующего средства при псориазе и витилиго. В данный момент в реестре нет больше зарегистрированных лекарств с таким же МНН. Однако, по данным Росздравнадзора, это лекарство никогда не поступало на российский рынок.

Компания Teva отозвала из реестра бронходилатирующее средство — «Саламол Эко Легкое Дыхание» (МНН сальбутамол) и препарат «Контрикал» (МНН апротинин), применяемый при кровотечениях и кровоизлияниях. Аналоги этих лекарств присутствуют на российском рынке.

Компания Lannacher Heilmittel отозвала антидепрессант «ПРАМ» (МНН циталопрам). С этим МНН в реестре достаточное количество РУ препаратов других компаний.

Johnson & Johnson отозвала средство для лечения деменции альцгеймеровского типа «Реминил» (МНН галантамин). Галантамин также входит в состав дженериков отечественного и зарубежного происхождения, которые зарегистрированы в нашей стране.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: