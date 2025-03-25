Из «белого списка» исключат два регулирующих документа для ветпрепаратов

Минсельхоз собирается внести изменения в «белый список» (Постановление Правительства РФ № 2467 от 31.12.2020), который содержит нормативные акты по всем видам контроля, принятые до 1 января 2020 года и использующиеся для проведения государственного контроля. Проект постановления с изменениями проходит общественное обсуждение до 4 апреля.

Документом предлагается исключить из постановления № 2467 следующие документы:

Постановление Правительства РФ № 1314 от 03.12.2015 «Об определении соответствия производителей лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики»;

приказ Минсельхоза № 357 от 10.10.2011 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для ветеринарного применения, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения и предоставления информации об этом».

Постановлением № 1314 утвержден порядок организации и проведения инспектирования производителей лекарств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики. Документом также регламентируется размер платы за выдачу заключения. Приказ Минсельхоза № 357 планируют исключить из «белого списка» в связи с отменой правил фармаконадзора ветпрепаратов.

В случае с порядком инспектирования производителей (постановление № 1314) требования сочли избыточными, приказ № 357 по мониторингу безопасности был отменен в январе этого года.

В прошлом году правительство установило новые сроки действия нормативных актов с обязательными требованиями, регулирующие оборот продукции и деятельность в сфере здравоохранения и ветеринарии. До 1 сентября 2025 года должно быть пересмотрено более 20 актов, среди них правила регистрации цен на ЖНВЛП, правила ввода лекарств в гражданский оборот и надлежащая аптечная практика.