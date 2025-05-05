Из «белого списка» исключат квалификационные требования к фармработникам

Минздрав разработал изменения в «белый список» (Постановление Правительства РФ № 2467 от 31.12.2020), который содержит нормативные акты по всем видам контроля, принятые до 1 января 2020 года и использующиеся для проведения государственного контроля. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 14 мая.

Документом предлагается ограничить действие ряда пунктов 1 сентября 2025 года. Речь идет в том числе о квалификационных требованиях к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским ‎и фармацевтическим образованием (утверждены Приказом Минздрава России № 83н от 10.02.2016).

Как следует из пояснительной записки, к 1 сентября необходимо признать утратившими силу или переиздать перечисленные в документе нормативные правовые акты.

Ранее Минсельхоз предложил исключить постановление правительства и собственный приказ из «белого списка» обязательных требований. Министерство посчитало избыточным с точки зрения госконтроля порядок инспектирования производителей лекарств для животных на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики.