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Из «белого списка»...

Из «белого списка» исключили устаревшие акты для контроля производства и оборота ветпрепаратов

26.05.2025
18:51
Дина Коблова
Таисия Кубрина
Правительство постановило исключить из «белого списка» акты для контроля производства и оборота лекарств для животных. Речь идет о проверке соблюдения производителями отечественных правил GMP, сами правила, а также мониторинг безопасности ветпрепаратов.
Фото: 123rf.com

Правительство утвердило Постановление № 706 от 22.05.2025 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Документом вносятся изменения в «белый список» (Постановление Правительства РФ № 2467 от 31.12.2020), который содержит нормативные акты по всем видам контроля, принятые до 1 января 2020 года и использующиеся для проведения государственного контроля.

Из постановления № 2467 исключаются следующие документы:

  • Постановление Правительства РФ № 1314 от 03.12.2015 «Об определении соответствия производителей лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики»;

  • Приказ Минсельхоза № 357 от 10.10.2011 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для ветеринарного применения, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения и предоставления информации об этом»;

  • Приказ Минпромторга № 916 от 14.06.2013 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики».

Ранее указанные нормативные акты действовали до 1 сентября 2025 года.

Постановлением № 1314 утвержден порядок организации и проведения инспектирования производителей лекарств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики. Документом также регламентируется размер платы за выдачу заключения. Приказ Минсельхоза № 357 планируют исключить из «белого списка» в связи с отменой правил фармаконадзора ветпрепаратов.

Документ вступил в силу со дня публикации — с 23 мая.

К производителям ветпрепаратов будут применяться общие правила GMP ЕАЭС (Решение Совета ЕЭК № 77 от 03.11.2016), а также союзные правила осуществления мониторинга безопасности, предусмотренные Решением Совета ЕЭК № 1 от 21.01.2022 «О Правилах регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории ЕАЭС».

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