Из госреестра исключили регистрационное удостоверение препарата от остеопороза

Компания Sanofi отозвала регистрационное удостоверение препарата от остеопороза «Ризендрос» из российского госреестра. Всего из реестра было исключено восемь регистрационных удостоверений. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава. Все отзывы основаны на заявлении владельцев регистрационных удостоверений.

В число исключенных лекарств вошли препараты: «Ризендрос» (для терапии остеопороза), «Мульти-табс Бэби» (поливитамины для детей в виде капель), «Вентолин Небулы» (бронходилатирующее средство в виде раствора для ингаляций) и некоторые другие.

Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: