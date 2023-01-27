Из госреестра отозвали 38 регудостоверений

Согласно данным Минздрава, 25 января принято решение об отмене регистрации 38 лекарственных препаратов. Среди них «Климара» компании Bayer в форме терапевтической трансдермальной системы (пластырь). В госреестре осталось только два препарата в трансдерамальной форме (гель).

Это «Дивигель» компании Orion Pharma и «Эстрожель» от Besins Healthcare. В последнее время в телеграмм-каналах по поиску лекарств из разных регионов покупатели часто спрашивают про наличие «Дивигеля». На сайтах крупных интернет-аптек трудно найти и «Дивигель», и «Эстрожель».

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава, трансдермальные системы имеют более благоприятный профиль безопасности в отличии от перроральных форм. Эти препараты есть в наличии в аптеках.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Доппельгерц Нервотоник», эликсир, 20 мл, РУ – ЛС-001505 от 22.12.2011 г.

«Доппельгерц Энерготоник», эликсир, 20 мл, П N011688/01 от 16.09.2011 г.

«Изо-Эремфат», (изониазид+рифампицин), таблетки, 100 мг/150 мг, 150 мг/300 мг, РУ – П N015081/01 от 21.05.2009 г. «Климара» (эстрадиол), терапевтическая система трансдермальная, 3.9 мг/12.5 кв.см, 7.8 мг/25 кс.см, РУ – П N015577/01 от 26.05.2009 г. «ЕМБ-Фатол 400» (этамбутол), таблетки, 400 мг, РУ – П N014969/01 от 13.05.2009 г. «Ксимелин» (ксилометазолин), капли назальные, 0.05%, 0.1%, РУ – П N015643/01 от 23.03.2009 г. «Новотакс» (доцетаксел), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг/мл, РУ – ЛП-002269 от 04.10.2013 г. «Нотта», таблетки подъязычные гомеопатические, РУ – ЛС-000465 от 04.05.2010 г.

«ПАС-Фатол Н» (аминосалициловая кислота), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, РУ – ЛС-000157 от 25.02.2010 г. «Петеха» (протионамид), таблетки, 250 мг, РУ – П N014968/1 от 15.05.2009 г. «Пирафат» (пиразинамид), таблетки, 500 мг, РУ – П N014965/01 от 08.05.2009 г. «Провирсан» (ацикловир), таблетки, 200 мг, РУ – П N014690/01 от 12.12.2008 г. «Проктозан», мазь для ректального и наружного применения, РУ – П N014392/01 от 09.02.2009 г. «Пропафенон» (пропафенон), раствор для внутривенного введения, 3.5 мг/мл, РУ – ЛС-000623 от 07.07.2010 г. «Раствор Рингера» (натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+Кальцияхлорид+Натрия хлорид]), раствор для инфузий, РУ – П N014717/01 от 10.04.2008 г. «Раствор Хартмана», раствор для инфузий, РУ – П N014666/01 от 31.03.2008 г.

«Ропивакаин» (ропивакаин), раствор для инъекций, 2 мг/мл, 5 мг/мл, 7,5 мг/мл, 10 мг/мл, РУ – ЛП-004182 от 15.03.2017 г. «Себидин» (хлоргексидин+аскорбиновая кислота), таблетки для рассасывания, 5 мг+50 мг, РУ – П N011931/01 от 25.06.2010 г. «Тазоцин» (пиперациллин+тазобактам), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 2 г+0,25 г, 4 г+0,5 г, РУ – П N009976 от 25.05.2009 г. «Фенистил Пенцивир» (пенцикловир), крем для наружного применения, крем для наружного применения [с тонирующим эффектом], 1%, РУ -ЛС-0011926 от 19.08.2011 г. «Флектор Рапид» (диклофенак), раствор для внутримышечного и подкожного введения, 25 мг/мл, 50 мг/мл, 75 мг/мл, РУ – ЛС-006418 от 21.08.2020 г. «Флектор» (диклофенак), пластырь, 1%, РУ – ЛП-004517 от 31.10.2017 г. «Флугарда» (флударабин), лиофилизат для приготовления раствора, 50 мг, РУ – ЛСР-002967/10 от 08.04.2010 г. «Цефалексин» (цефалексин), гранулы для приготовления суспензии, 250 мг/5 мл, РУ – П N011645/02 от 02.09.2011 «Цифлоксинал» (цифлоксинал), таблетки, 250 мг, РУ – П N014615/01 от 11.12.2008 г. «Эмтрицитабин» (эмтрицитабин), капсулы, 200 мг, РУ – ЛП-002506 от 17.06.2014 г. «Эремфат» (римфампицин), таблетки, 150 мг, 600 мг, РУ – П N015082/01 от 14.05.2009 г.