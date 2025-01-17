Из капитала «Нанолека» вышла связанная с бывшим менеджментом структура

Партнеры Виктора Харитонина по АО «Фармстандарт» и АО «Эс Джи Биотех» (совместное предприятие «Генериума» и ирландской Shire) Геннадий Швейгерт и Павел Милейко получили по 25% в компании ООО «Нанолек», обратили внимание на изменения в ЕГРЮЛ «Ведомости». Ранее эти 50% долей принадлежали ЗПИФ «Менеджмент-актив» УК «К2 груп», которая принадлежит экс-председателю совета директоров «Нанолека» Антону Паку.

Швейгерт и Милейко приобрели по 25% в компании «Нанолек» (номинальная стоимость, согласно ЕГРЮЛ, по 426 млн руб.). Согласно данным ЕГРЮЛ, они являются совладельцами ООО «Нарцисс-2» (капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний). Швейгерту также принадлежат 50% в ООО «Спецмедлизинг» (деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу), 50% в «Поликлинике № 1» в Челябинской области и доли в ряде других фирм. В портфеле Милейко — 100% в ООО «Камбер» (деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика), 50% в «Медицинской компании» и другие активы.

«Нанолек» перешел к «К2 груп» в мае 2023 года, когда был перерегистрирован с Кипра в Россию, ранее писал «ФВ». Теперь «К2 груп» полностью вышла из «Нанолека». Смену собственника фармпроизводитель объяснял «новыми регуляторными требованиями в отношении российского бизнеса». Сейчас у компании четыре учредителя: комбинированные ЗБИФ «Айсберг» и «Антей» (директор управляющей компании Василий Кульков — сын Егора Кулькова, сооснователя «Фармстандарта»), Швейгерт и Милейко.

«ФВ» направил запросы в «Нанолек» и «К2 груп» с просьбой предоставить комментарии, по мере поступления ответов информация в публикации может быть обновлена.

Фармкомпания «Нанолек» образована в 2011 году сыном бывшего вице-премьера Виктора Христенко Владимиром и экс-депутатом Заксобрания Кировской области Михаилом Некрасовым. С 2012 года она принадлежала кипрской Nanolek Holding Limited. Затем Христенко вышел из состава акционеров, покинул пост президента компании и передал свою долю партнерам и менеджменту.

«Нанолек» намерен открыть R&D-центр, который займется созданием вакцин от разработки активного вещества до проведения доклинических и клинических исследований, включая вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) и опоясывающего герпеса, ранее писал «ФВ».