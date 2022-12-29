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Владимир Христенко ушел...

Владимир Христенко ушел с поста президента компании «Нанолек»

29.12.2022
13:48
Артем Косенок

Владимир Христенко объявил об уходе с поста президента «Нанолека». Полное руководство он передал своему партнеру и генеральному директору компании Михаилу Некрасову.

Владимир Христенко | Фото: пресс-служба «Нанолек»

Сооснователь «Нанолека» Владимир Христенко ушел с поста президента компании, который он занимал с 2015 года. Полное руководство он передал своему партнеру, генеральному директору «Нанолека» Михаилу Некрасову. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Состав акционеров «Нанолека» останется неизменным.

«Сейчас для «Нанолека» наступило время перехода на следующий уровень, который требует иного стиля управления, чем у меня. Я однозначно человек стартапа. Моя стихия — создание чего-то с нуля, с максимальными рисками, но и с максимальным драйвом <…>. Так что я переведу дух, порефлексирую о том, что было сделано и достигнуто, и обязательно придумаю что-то новое», — прокомментировал свое решение Христенко.

Компания «Нанолек» основана в 2011 году Владимиром Христенко и Михаилом Некрасовым. Специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов. В портфель входят вакцины, а также препараты для лечения ВИЧ, онкологических и орфанных заболеваний.

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