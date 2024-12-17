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Изготовлением препаратов CAR-T-терапии...

Изготовлением препаратов CAR-T-терапии займутся 18 федеральных научных институтов

17.12.2024
12:29
Дина Коблова
Правительство утвердило перечень медорганизаций, которые займутся изготовлением биотехнологических препаратов для CAR-T-терапии. В список вошли 18 федеральных научных институтов, среди которых учреждения в Москве, Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и других регионах страны.
Фото: 123rf.com

Правительство утвердило перечень медицинских организаций, которые могут изготавливать и применять биотехнологические лекарственные препараты (БТЛП). Распоряжение № 3736-р от 13.12.2024 подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о препаратах для CAR-T-клеточной терапии — методе лечения, основанном на использовании собственных клеток пациента. Биотехнологические препараты создаются по индивидуальному назначению и содержат соединения, синтезированные по результатам генетических исследований материала конкретного пациента.

В список, утвержденный правительством, вошли 18 организаций:

  • Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени академика Ю.М. Лопухина, Москва;
  • Федеральный центр мозга и нейротехнологий, Москва;
  • Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова, Москва;
  • Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина, Москва;
  • Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, Калужская область;
  • Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии, Новосибирская область;
  • Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, Томская область;
  • Дальневосточный федеральный университет, Приморский край;
  • Казанский (Приволжский) федеральный университет, Республика Татарстан;
  • Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемеровская область;
  • Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой;
  • Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, Санкт-Петербург;
  • Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург;
  • Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского, Москва;
  • Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии, Москва;
  • Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, Новосибирская область;
  • Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, Новосибирская область;
  • Иркутский научный центр хирургии и травматологии, Иркутская область.

Приказ вступил в силу со дня его официальной публикации.

Ранее НМИЦ гематологии получил первую в России лицензию на производство генотерапевтических лекарственных препаратов. Клинические испытания планируется завершить до конца 2025 года.

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