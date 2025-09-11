Измерять уровень локализации фармпродукции баллами начнут с 2026 года

В России с 1 января 2026 года начнет действовать балльная система оценки уровня локализации производства в фармацевтической отрасли. Постановление Правительства РФ № 1392 от 10.09.2025 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Изменения внесли в Постановление Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации».

Согласно принятому документу, чтобы фармпродукцию признали российской компания должна набрать не менее 50 баллов. Их начисляют за осуществление на территориях стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следующих этапов:

Производство готового препарата в странах ЕАЭС — 50 баллов. Производство фармацевтической субстанции, в зависимости от метода ее получения: химический синтез: производство промежуточных продуктов или неочищенной субстанции — 50 баллов; биологические процессы: создание и поддержание клеточных банков, ферментация и очистка — 50 баллов; выделение из природных источников: получение субстанции из растительных, животных или минеральных источников — 50 баллов.



В подтверждение происхождения фармпродукции Минпромторг будет выдавать новый документ о стадиях производства. Он будет содержать сведения о стадиях технологического процесса, осуществляемых в ЕАЭС. Документ заменит необходимость получения акта оценки от Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Все заявки на включение фармпродукции в реестр промышленной продукции, а также на внесение в него изменений будут подаваться напрямую в Минпромторг. Срок действия реестровой записи будет привязан к сроку действия документа о стадиях производства, но не превысит трех лет.

Как сообщили в пресс-службе правительства, главная цель введения новой системы оценки происхождения товаров — расширение ассортимента препаратов, выпускаемых на территории России, а также создание дополнительных стимулов для развития отрасли и освоения перспективных технологий производства лекарств.

«Производители, чья продукция будет признана российской, получат доступ к инструментам господдержки», — указано в сообщении правительства.

Проектом документа предполагалось, что система вступит в силу с 1 июля 2025 года.