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Израильская Evogene и...

Израильская Evogene и Google Cloud создадут ИИ-модель для разработки препаратов

05.11.2024
16:20
Владимир Заболотских
Evogene и Google Cloud договорились о совместной разработке ИИ-модели для создания малых молекул. Израильская компания получит доступ к облачным сервисам Google и возможность их интеграции в свою платформу ChemPass AI.
Фото: rawpixel.com / freepik

Evogene заключила соглашение о сотрудничестве с Google Cloud для разработки передовой модели искусственного интеллекта (ИИ), способной создавать малые молекулы. Об этом сообщила пресс-служба израильской компании, специализирующейся на вычислительной биологии.

Согласно заявлению, Evogene получит возможность использовать графические процессоры Google Compute Engine, сервис для хранения данных Google Cloud Storage и Vertex AI – единую платформу, объединяющую всю облачную инфраструктуру Google Cloud для создания и администрирования ИИ-моделей. Как отмечается, специалисты будут обучать нейросеть на массиве данных о 40 млрд различных молекулярных структур.

Израильская фирма также задействует свою платформу ChemPass AI, которая сочетает хемоинформатические инструменты, методы докинга – компьютерного моделирования, позволяющего предсказывать наиболее устойчивое взаимодействие молекул – и технологии машинного обучения для открытия малых молекул.

Утверждается, что ИИ-модели значительно ускорят процесс разработки лекарств, снизят затраты и улучшат результативность поиска перспективных терапевтических молекул. По словам главы израильского подразделения Google Cloud Боаза Маоза, объединение вычислительных мощностей облачных сервисов Google с ChemPass AI может совершить революцию в создании препаратов.

Google DeepMind, входящая в структуру холдинга Alphabet, – одна из немногих ИИ-компаний, которая смогла достичь успеха в области предсказания молекулярных структур. Ее нейросеть AlphaFold способна моделировать трехмерное строение практически всех известных науке белков.  

Evogene была выделена из состава израильской Compugen в 2002 году. Наряду с исследованиями терапевтических молекул она занимается технологическими платформами для создания новых продуктов в области микробиологии, генетики и геномики.

Нет комментариев

Комментариев: 3

Борисенко Татьяна
Вчера в 16:25
Только меня пугает развитие ии в нашей жизни ?
Хрипливенко Анастасия Викторовна
Вчера в 22:56
Очень неплохо развита медицина в Израиле.
Хрипливенко Анастасия Викторовна
Вчера в 22:58
Теперь создают на основе ИИ молекулы препаратов со 100% эффективностью
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