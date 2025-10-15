Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Изъятые из-за нарушений маркированные товары разрешили передавать на гумпомощь

15.10.2025
18:01
ДинаКоблова
Маркированные товары, которые были изъяты из-за нарушений, но пригодны для использования, смогут быть переданы на гуманитарные цели. Постановление утвердило Правительство РФ. К таким товарам относятся в том числе лекарства (за исключением спиртосодержащих), медизделия и БАД.
Фото: 123rf.com

Правительство России утвердило механизм безвозмездной передачи в пользу государства немаркированных товаров, конфискованных за нарушения в сфере оборота. Постановление Правительства РФ № 1563 от 08.10.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, подлежащие маркировке товары, которые были конфискованы по решению суда за нарушение ст.15.12 КоАП РФ, отправляют на экспертизу. В случае если товары признаны пригодными и безопасными для использования по прямому назначению, их можно безвозмездно передать на гуманитарные цели в установленном Правительством РФ порядке. Если же продукция по результатам проверки признана не безопасной или не пригодной для использования по прямому назначению, то ее отправляют на переработку или уничтожение. 

Речь идет в том числе о лекарствах, медицинских изделиях и биодобавках, подлежащих маркировке. Исключение составляют:

  • спиртосодержащие препараты;
  • спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция;
  • алкогольная продукции;
  • табачная и никотинсодержащая продукция;
  • товары легкой промышленности.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.