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J&J и Eli Lilly увеличили расходы на охрану руководства после убийства главы UnitedHealthcare

17.03.2025
10:43
Владимир Заболотских
Американские фармкомпании усилили меры безопасности после убийства главы UnitedHealthcare в прошлом году. Например, топ-менеджерам J&J предоставили вооруженных водителей, а затраты на безопасность гендиректора выросли в четыре раза.
Фото: freepik

Фармацевтические компании Johnson & Johnson и Eli Lilly увеличили расходы на обеспечение безопасности руководства после убийства главы UnitedHealthcare. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные прошлогодних финансовых отчетов.

Топ-менеджерам J&J предоставили вооруженных водителей, говорится в сообщении. Им также обеспечили охрану жилья и сопровождение во время поездок. Затраты на безопасность генерального директора Хоакина Дуато выросли до 103 тыс. долл. — рост в четыре раза по сравнению с предыдущими годами.

Eli Lilly потратила на безопасность главы компании Дэвида Рикса 73 630 долл. Фармгигант впервые указал информацию о расходах на защитные меры в отчете, пояснив их необходимость изменившейся обстановкой. 

В декабре 2024 года произошло убийство Брайана Томпсона, возглавлявшего на тот момент подразделение UnitedHealth Group — крупнейшей медицинской страховой компании в США. Его застрелили перед отелем Hilton в Нью-Йорке, где проходила ежегодная встреча инвесторов. Через пять дней задержали Луиджи Николаса Манджионе в качестве подозреваемого. У инженера по обработке данных итальянского происхождения, жившего на Гавайях, нашли сделанные от руки записи (т.н. «манифест»), в которых он критиковал систему американского медицинского страхования и крупные корпорации за их алчность.

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