J&J и Eli Lilly увеличили расходы на охрану руководства после убийства главы UnitedHealthcare

Фармацевтические компании Johnson & Johnson и Eli Lilly увеличили расходы на обеспечение безопасности руководства после убийства главы UnitedHealthcare. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные прошлогодних финансовых отчетов.

Топ-менеджерам J&J предоставили вооруженных водителей, говорится в сообщении. Им также обеспечили охрану жилья и сопровождение во время поездок. Затраты на безопасность генерального директора Хоакина Дуато выросли до 103 тыс. долл. — рост в четыре раза по сравнению с предыдущими годами.

Eli Lilly потратила на безопасность главы компании Дэвида Рикса 73 630 долл. Фармгигант впервые указал информацию о расходах на защитные меры в отчете, пояснив их необходимость изменившейся обстановкой.