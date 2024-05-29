J&J купит разработчика биспецифических антител за 1,25 млрд долларов

Johnson & Johnson заключила сделку о приобретении Yellow Jersey Therapeutics (YJT), дочернего предприятия швейцарской биотехнологической компании Numab Therapeutics, за 1,25 млрд долл. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского производителя лекарств.

Соглашение предусматривает предоставление J&J права на разработку, производство и коммерциализацию биспецифического антитела NM26, предназначенного для лечения атопического дерматита и других воспалительных заболеваний кожи. Вскоре начнется фаза II клинических испытаний препарата.

Завершить сделку планируется во второй половине этого года после ее одобрения антимонопольными органами. Дополнительные детали соглашения компании не указываются.

Numab Therapeutics — швейцарская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке антител, которые могут связываться с несколькими антигенами для лечения воспалительных заболеваний и раковых опухолей. Компания использует запатентованную технологическую платформу MATCH для создания лекарств.

В этом месяце J&J приобретает уже вторую компанию, которая занимается разработкой биспецифических антител. В мае фармгигант также приобрел Proteologix за 850 млн долл. Сделка позволит компании добавить в портфель препараты от атопического дерматита и астмы.