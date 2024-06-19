Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
J&J снова возглавила...

J&J снова возглавила рейтинг самых дорогих фармбрендов в мире

19.06.2024
16:26
Brand Finance опубликовала рейтинг самых сильных мировых брендов. В него вошли ряд фармкомпаний, таких как J&J, Pfizer, Eli Lilly и Novo Nordisk.
Фото: 123rf.com

Johnson & Johnson стала лидером в рейтинге самых дорогих фармацевтических брендов в мире шестой год подряд. Стоимость бренда выросла на 5% до 13,4 млрд долл., следует из отчета консалтинговой компании Brand Finance. Аналитики упоминают, что компания выделила в отдельную структуру бизнес по выпуску потребительских товаров медицинского назначения Kenvue.

Далее следуют Roche со стоимостью бренда 8,8 млрд долл., Pfizer — 6,1 млрд, MSD (Merck& Co. — в США и Канаде) — 6,1 млрд. Все они не изменили своих позиций в рейтинге. 

Компании Eli Lilly (5,9 млрд долл., пятая строка) и Novo Nordisk (5,1 млрд долл., восьмая строка) показали самые впечатляющие результаты роста стоимости брендов: на 53 и 64% соответственно.

TOP10 самых дорогих фармбрендов в 2024 году

pharma-25-2024-social-media-post_(1).jpg (69 KB)

Динамика роста стоимости фармбрендов в 2024 году

pharma-25-2024-social-media-post3_(1).jpg (45 KB)

Под стоимостью бренда понимается чистая экономическая выгода, которую владелец бренда получит от лицензирования бренда на открытом рынке. Сила бренда — это эффективность работы бренда по нематериальным показателям по сравнению с его конкурентами.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.