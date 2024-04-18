J&J увеличила свои доходы в I квартале на 2%

Johnson & Johnson (J&J) опубликовала финансовый отчет за I квартал 2024 года. Доход в первые три месяца этого года достиг 21,4 млрд долл. Продажи компании показали рост на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом 13,6 млрд долл. принесли продажи фармацевтической продукции J&J, которые выросли всего на 1% по сравнению с прошлым годом. Однако если исключить из расчетов показатели коммерческой реализации вакцины от COVID-19 компании, не пользующейся особым спросом на рынке, то доходы только с продаж фармпродуктов выросли на 7%.

В I квартале фармгигант заработал 5,4 млрд долл. чистой прибыли. При этом чистые убытки составили 491 млн долл. Расходы по большей части связаны с судебными исками, поданными против компании из-за содержания канцерогенного талька в ее детской присыпке, и затянувшегося процесса отделения Kenvue, подразделения J&J, выпускающего потребительские товары медицинского назначения.

Производитель также сделал более точный прогноз своей годовой выручки. В 2024 году фармкомпания ожидает получить доход в размере 88—88,4 млрд долл.

В первом отчетном периоде J&J заключила сделку о приобретении компании Shockwave за 13,1 млрд долл., получив в свой портфель медицинской техники литотриптер для лечения ишемической болезни сердца и заболеваний периферических артерий. Завершение сделки ожидается в середине этого года.

Поглощение Shockwave последовало за серией соглашений, в результате которых J&J включила в свой состав такие компании, как Abiomed, лидера в области производства медицинских технологий сердечно-сосудистой хирургии, который обошелся фармгиганту в 16,6 млрд долл.; Laminar, новатора в сфере создания оборудования для удаления ушка левого предсердия у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий, который был куплен за 400 млн долл.; Biosense Webster, разработчика электрофизиологической аппаратуры.

Медицинские изделия принесли J&J в I квартале 7,8 млрд долл., что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.