J&J выплатит 1 млрд долларов Auris Health за нарушение соглашения о слиянии

Суд штата Делавэр (США) предписал Johnson & Johnson выплатить более 1 млрд долл. компенсации бывшим акционерам компании Auris Health, специализирующейся на разработке роботов-хирургов, за нарушение соглашения о слиянии. Об этом сообщило агентство Reuters.

J&J приобрела Auris в 2019 году за 3,4 млрд долл. с возможностью увеличения суммы на 2,35 млрд долл. при достижении оговоренных условий. Благодаря сделке производитель укрепил свои позиции в области хирургической робототехники.

На момент приобретения Auris разработала два робота для проведения хирургических операций на мягких тканях: iPlatform и Monarch. Покупка состоялась, когда J&J не успевала в срок завершить разработку собственного хирургического робота под названием Verb, вложив в него значительные инвестиции.

J&J устроила своего рода соревнование между технологиями Auris и своей роботизированной системой, чтобы определить, какая из них лучше справляется с выполнением хирургических процедур. Однако, как отмечается, это нарушало достигнутые договоренности, поскольку фармгигант обязался получить одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование iPlatform и Monarch, а не сравнивать их с Verb. По мнению суда, J&J намеренно затягивала процесс, чтобы избежать выплаты дополнительных средств акционерам Auris.

Согласно решению суда, J&J не предоставила купленной фирме необходимое финансирование для выполнения требований регуляторного органа при регистрации роботизированной хирургической системы iPlatform. Сумма дополнительных затрат составила более 1 млрд долл. Суд также постановил, что американский производитель обманным путем помешал Auris получить регуляторное одобрение ее разработки Monarch, предназначенной для диагностики и лечения заболеваний легких и почек.