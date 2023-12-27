Janssen приобрела за 1,7 млрд долларов права на конъюгат антитело-лекарственное средство

Janssen Pharmaceuticals, подразделение компании Johnson & Johnson (J&J), сообщила о приобретении прав на конъюгат антитело-лекарственное средство, разработанный южнокорейской компанией LegoChem Biosciences. Сумма сделки составит 1,7 млрд долл., говорится в пресс-релизе, опубликованном на корпоративном портале Business Wire.

Janssen получит эксклюзивную лицензию на препарат LCB84, выплатив LegoChem 100 млн долл. в качестве аванса и еще 200 млн долл. за реализацию опциона. Южнокорейский разработчик будет также иметь право на поэтапные выплаты и роялти с чистых продаж после того, как лекарственное средство пройдет клинические испытания, получит одобрение регуляторов и выйдет на коммерческий рынок.

LCB84 был куплен через несколько месяцев после начала его исследований. Конъюгат антитело-лекарственное средство направлен на регулирование выработки белка TROP2, опухоль-ассоциированного трансдуктора кальциевого сигнала-2. Он контролирует рост, трансформацию, регенерацию и пролиферацию клеток. Его избыточная экспрессия может привести к развитию опухолей.

LegoChem и Janssen совместно проведут фазу I/II испытаний LCB84, которая началась в октябре этого года. Ответственность за разработку и коммерческое продвижение препарата в дальнейшем ляжет на подразделение J&J. К участию в исследовании дополнительно будут привлечены пациенты с солидными опухолями, в том числе тройным негативным раком молочной железы и колоректальным раком.