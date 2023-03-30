Jemperli от GSK может стать новым стандартом лечения рака эндометрия

GSK представила промежуточные результаты III фазы испытаний онкологического препарата Jemperli. Препарат продемонстрировал статистически и клинические значимое улучшение выживаемости без прогрессирования у пациенток с первично-распространенным или рецидивирующим раком эндометрия.

В исследовании III фазы RUBY компания GSK испытывала препарат Jemperli в сочетании со стандартной терапией. Этот курс лечения сравнивался со стандартной терапией в сочетании с плацебо. Текущий стандарт лечения рака эндометрия включает комбинированную химиотерапию карбоплатином и паклитакселом.

По итогу двух лет исследования Jemperli показал способность улучшать выживаемость без прогрессирования на 72% у пациенток с первично-распространенным или впервые рецидивирующим раком эндометрия с опухолями с дефицитом репарации несоответствия (dMMR) или высокой микросателлитной нестабильностью (MSI-H) по сравнению со второй группой.

Также, по данным компании, Jemperli вместе с химиотерапией снизили риск прогрессирования заболевания или смерти на 36% по сравнению с одной только химиотерапией. Кроме того, среди пациентов, получавших Jemperli, наблюдалась клинически значимая тенденция общей выживаемости.

«Тенденция по общей выживаемости обнадеживает, но это необходимо подтвердить в ходе более длительного наблюдения, принимая во внимание, что в стандартной группе многие пациенты получали иммунотерапию в качестве последующих линий лечения», — заявила эксперт гинекологической организации ESMO Илария Коломбо.