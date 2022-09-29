Johnson & Johnson отозвала из госреестра четыре оригинальных препарата

Минздрав отменил государственную регистрацию нескольких оригинальных препаратов компании Johnson & Johnson. Всего из реестра были исключены 11 регистрационных удостоверений. Информация об этом была опубликована на сайте Госреестра лекарственных средств 28 сентября 2022 года. Все отзывы основаны на заявлении владельцев регистрационных удостоверений.

В число исключенных лекарств вошли оригинальные препараты: «Презиста» (для терапии ВИЧ), «Велкейд» (противоопухолевый препарат) и «Эпрекс» (стимулятор гемопоэза).

Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Эпрекс» (Эпоэтин альфа), раствор для внутривенного и подкожного введения, 40000 МЕ/мл, производитель «Силаг АГ» (Швейцария), РУ — ЛС-002439 от 15.12.2011 г., выдано ООО «Джонсон & Джонсон» (Россия);