Johnson & Johnson подала в суд на правительство США из-за новых правил по Medicare

Johnson & Johnson подала в суд на правительство США из-за нововведений, прописанных в принятом в прошлом году в США Законе о снижении инфляции (IRA). Согласно этому закону фармкомпании обязаны согласовывать с государством цены на препараты, которые поставляются по государственной страховке Medicare, сообщает PMLive.

J&J и ее подразделение Janssen подали иск против Министерства здравоохранения и социальных служб США, а также Центров услуг Medicare и Medicaid. Они утверждают, что новые правила вынудят Janssen поставлять пациентам свои запатентованные лекарства по ценам намного ниже рыночных.

«Это перевернет нынешний самоподдерживающийся цикл фармацевтических инноваций, который предоставляет пациентам доступ к новаторским методам лечения, — говорится в заявлении J&J. — Если производители не «согласятся» с продиктованными правительством условиями, им грозят огромные штрафы до 1900% от ежедневного объема продаж лекарства, или они будут вынуждены отозвать все свои продукты как из Medicare, так и из Medicaid».

В иске также утверждается, что закон нарушает Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова, так как компанию вынуждают делать заявления, которые она считает ложными и вводящими в заблуждение. Например, что цены, установленные в рамках программы, являются справедливыми.

С похожими претензиями на правительство подали в суд MSD (в США и Канаде — Merck & Co), Bristol-Myers Squibbs, Торговая палата США и Американская ассоциация фармацевтических исследователей.