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Журнал Science назвал лекарства на базе пептида GLP-1 прорывом года

15.12.2023
11:19
Артем Косенок
Журнал Science назвал главным научным прорывом года создание агонистов рецептора GLP-1 для лечения ожирения. Также редакция отметила другие научные достижения: создание антител, замедляющих развитие нейродегенеративных заболеваний, и разработку новой вакцины от малярии R21.
Фото: stockgiu/Freepik

Журнал Science признал прорывом года создание лекарств от ожирения на базе рукотворных аналогов пептида GLP-1. Как сообщается на сайте издания, клинические испытания показали, что эти препараты не только помогают похудеть, но и снижают шансы развития болезней сердца и почек. Их участникам удалось снизить свой вес на 15% за 16 месяцев наблюдений.

Первые аналоги пептида GLP-1 были созданы в середине 2000-х годов, однако изначально применялись только для лечения диабета. Широкую известность они приобрели лишь в последние три года, когда профильные органы США и ЕС разрешили применять аналоги GLP-1 для борьбы с лишним весом.

Издание отмечает, что в США около 70% взрослых страдают от избыточного веса, а в Европе — более половины жителей. Ожирение может стать причиной диабета 2-го типа, болезней сердца, артрита, неалкогольной жировой болезни печени и некоторых видов рака.

Весной EMA публиковало обзор, в котором говорилось о наличии возможной связи между раком щитовидной железы и приемом препаратов GLP-1. Однако в конце октября регулирующий орган сообщил об отсутствии данных, подтверждающих это. На прошлой неделе EMA снова запрашивало у фармацевтических компаний данные о безопасности препаратов GLP-1. Европейский регулятор получил сообщения о склонности к суициду и нанесению себе физического вреда у пациентов, принимавших лекарства от ожирения и диабета. 

Помимо этого редакция Science также отметила другие научные достижения 2023 года. В частности, в их число попало создание антител, замедляющих развитие нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также разработка новой вакцины от малярии R21.

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