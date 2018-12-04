К 2024 г. объем рынка безрецептурных препаратов превысит 178 млрд долл.

Одним из главных драйверов роста объема рынка OTC-препаратов является увеличение числа пожилых людей, часто расположенных к развитию возрастных заболеваний, например, суставной боли. Кроме того, немаловажным критерием при выборе лекарств является минимизация расходов на их приобретение.

Еще одним важным фактором роста рынка безрецептурных лекарств является перевод отдельных препаратов из категории рецептурных в безрецептурные.

В 2016 г. значительную долю рынка OTC-препаратов занимали анальгетики. Эта тенденция, по мнению экспертов, сохранится и в течение прогнозируемого периода. Кроме того, будет наблюдаться значительный рост доли рынка по препаратам для лечения ОРВИ.

Самыми крупными рынками безрецептурных лекарственных препаратов станут Великобритания и Индия.

Крупнейшими компаниями-производителями OTC-препаратов являются Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), Pfizer («Пфайзер»), Cipla («Сипла»), Dr. Reddy's Laboratories («Д-р Редди’с Лабораториз»), Takeda (Такеда»), Teva Pharmaceuticals («Тева Фармасьютикалз»), Sanofi («Санофи»), Bayer («Байер») и GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн»).