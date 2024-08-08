К 2030 году 150 тыс. пациентов с гепатитом С обеспечат препаратами амбулаторно

Представители «Народного фронта» и Минздрава обсудили сотрудничество в рамках реализации нацпроектов для повышения качества медицинского обслуживания. Как сообщили в пресс-службе движения, с апреля по июнь 2024 года «Народный фронт» провел анкетирование россиян о доступности лекарственных средств, в нем приняли участие 26,5 тыс. респондентов из всех 89 регионов.
По данным опроса, почти 50% льготников, обратившихся за лекарствами, получили отказ в постановке на отсроченное обслуживание рецептов, поскольку в 2022 году перестали действовать соответствующие требования Минздрава. По информации ТАСС, 18% респондентов столкнулись с меньшей выдачей препарата, чем было выписано в рецепте, а у 7% рецепт аннулировала медицинская организация.
В ходе встречи также было заявлено, что в новый федеральный проект по борьбе с гепатитом С, запланированный на 2025 год в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», включат льготное лекобеспечение. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию министра здравоохранения Михаила Мурашко, к 2030 году препаратами, закупленными за счет средств федерального бюджета, в амбулаторных условиях должны быть обеспечены 154 698 человек с хроническим вирусным гепатитом С (ХГС).
Всего проект будет включать пять целевых показателей. По планам, к 2030 году излечиться от ХГС должны 334 тыс. пациентов. В 2023 году этот показатель составил лишь 34 тыс. вылечившихся.
«В 2023 году мы всех детей, имеющих заболевание гепатитом С, пролечили, и блок вопросов, касаемых взрослого населения, с прошлого года попал в зону нашего внимания. Мероприятия федерального проекта направлены на обеспечение порядка проведения исследований на антитела к гепатиту С и, соответственно, лечение», — заявил Михаил Мурашко.
Пациентов с ХГС внесут в Федеральный регистр вирусных гепатитов. Доля пациентов, данные о которых внесены в этот регистр, к 2030 году составит 95%. Кроме того, к 2030 году число людей с ХГС, получивших полный курс противовирусной терапии в условиях дневного стационара в рамках ОМС, должно вырасти почти до 200 тыс. (в прошлом году было 13 тыс.).
В середине марта правительство направило регионам 4,5 млрд рублей на лекарства от гепатита C, такую же сумму субъектам России направят и в следующие два года. Всего в течение трех лет, с учетом вложений самих субъектов, на эти цели пойдет 18 млрд руб.
В апреле правительство поместило финансирование мероприятий по борьбе с гепатитом С в госпрограмму развития здравоохранения. Для получения субсидий в регионе должны быть пациенты с гепатитом и медорганизации, оказывающие им помощь. Принимать препараты можно будет амбулаторно.
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