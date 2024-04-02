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Закупка лекарств от...

Закупка лекарств от гепатита С будет проходить через госпрограмму развития здравоохранения

02.04.2024
12:07
Коблова Дина
Финансирование мероприятий по борьбе с гепатитом С поместили в госпрограмму развития здравоохранения. Для получения субсидий в регионе должны быть пациенты с гепатитом и медорганизации, оказывающие им помощь. Принимать препараты можно будет амбулаторно.
Фото: drobotdean/Freepik

Правительство поместило в госпрограмму развития здравоохранения финансирование мероприятий по борьбе с гепатитом С, изменения закреплены в соответствующем постановлении № 407 от 01.04.2024.

Для получения федеральных субсидий в регионе должны быть соблюдены следующие критерии:

  • наличие медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с гепатитом С;
  • наличие пациентов с диагнозом «хронический вирусный гепатит С»;
  • наличие собственной госпрограммы, включающей мероприятия по амбулаторному обеспечению лекарствами пациентов с гепатитом С.

В постановлении также прописаны условия получения субсидии и приведена формула их расчета, в которой учитывается число пациентов с гепатитом в регионе, предельный уровень софинансирования расходного обязательства и общий размер выделенных средств.

В пояснительной записке к проекту этого постановления утверждалось, что общее число пациентов с хроническим гепатитом С в России составляет около 700 тыс. Бесплатно противовирусные препараты прямого действия могут получить только некоторые категории граждан. Это льготники, пациенты с сочетанными ВИЧ и гепатитом, пациенты, подходящие по определенным критериям для лечения в условиях стационара за счет ОМС, жители отдельных регионов, где лекарства закупаются за счет бюджета субъекта.

В середине марта правительство направило регионам 4,5 млрд рублей на лекарства от гепатита C, такую же сумму субъектам России направят и в следующие два года. Всего в течение трех лет, с учетом вложений самих субъектов, на эти цели пойдет 18 млрд руб. 

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