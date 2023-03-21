К соглашению аптек не занимать помещения друг друга присоединились новые компании

К договору аптек не занимать помещения друг друга подключились сети «Максавит» и ГК «Вита Плюс». Об этом «ФВ» рассказали в РААС.

Соответствующие соглашения действуют в течение года. Впервые его подписали в 2020 году. С того момента от идеи отказывались лишь в 2021 году, но уже к следующему году к ней вернулись вновь.

Инициатива доказала свою эффективность, в связи с чем ее продлили уже второй раз подряд, отметила исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева. Краткосрочность (год) соглашения — это возможность для участников зайти или выйти из него, пояснила она. В этом году помимо новых участников договора к подписанию вернулись все участники соглашения прошлого года.

Список подписантов в 2023 году выглядит следующим образом: