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К соглашению аптек...

К соглашению аптек не занимать помещения друг друга присоединились новые компании

21.03.2023
15:51
Руслан Мавлиханов

Аптеки вновь подписали соглашение не занимать точки друг друга — оно будет действовать в течение 2023 года. К договоренности подключились новые аптечные сети. Впервые эту инициативу в 2020 году озвучила РААС.

Фото: Артем Косенок

К договору аптек не занимать помещения друг друга подключились сети «Максавит» и ГК «Вита Плюс». Об этом «ФВ» рассказали в РААС.

Соответствующие соглашения действуют в течение года. Впервые его подписали в 2020 году. С того момента от идеи отказывались лишь в 2021 году, но уже к следующему году к ней вернулись вновь.

Инициатива доказала свою эффективность, в связи с чем ее продлили уже второй раз подряд, отметила исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева. Краткосрочность (год) соглашения — это возможность для участников зайти или выйти из него, пояснила она. В этом году помимо новых участников договора к подписанию вернулись все участники соглашения прошлого года.

Список подписантов в 2023 году выглядит следующим образом:

  • «Ригла», «Будь здоров», «Здравсити», «Живика»,
  • ГК «Вита Плюс»,
  • «ЛекОптТорг»,
  • «36,6», «Горздрав», «Калина Фарм»,
  • «Планета Здоровья»,
  • «Неофарм», «Столички»,
  • «ИРИС» («Фармакопейка», «Здесь аптека», «Твой доктор», «Аптечество», «Farmani», «ХФ», «Новая Аптека» и «Аптека Миницен»),
  • «Виталайн»,
  • «Эркафарм»,
  • «Невис»,
  • «Аптека от склада»,
  • «Максавит».

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