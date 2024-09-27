КС постановил создать резервный механизм лекобеспечения орфанных пациентов

Конституционный суд России (КС) рассмотрел запрос Государственного совета Татарстана по порядку обеспечения лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями. В постановлении суд указал, что необходимо создать резервный механизм финансирования лекарственных закупок и поставок для случаев, когда региональным властям не хватает бюджетных средств на орфанные препараты.

Госсовет Татарстана пожаловался в КС на положения закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации» в апреле этого года. По мнению авторов обращения, многие регионы России не могут самостоятельно закупить дорогостоящие лекарства из-за больших дефицитов собственных бюджетов. Таким образом, пациенты с орфанными заболеваниями оказываются в неравном положении, попадая в зависимость от субъекта, в котором они живут. Кроме того, неравенство заключается и в возрасте: до 18 лет детей обеспечивают лекарствами за счет фонда «Круг добра», а становясь совершеннолетними, пациенты переходят на региональное обеспечение.

Суд заключил, что неравенство регионов компенсируется механизмами перераспределения средств, в том числе дотациями из федерального бюджета. Поэтому возложение на регионы обязанности обеспечения лекарствами орфанных пациентов, по мнению суда, является законным и обоснованным. Однако, как следует из постановления, в случае, если у субъекта нет средств на лекарства, обращение в суд не гарантирует быстрого обеспечения лекарством пациента.

Так, суд заключил, что законодателю нужно внести в правовое регулирование изменения и создать механизм, по которому лекарства пациентам будут оперативно предоставлять. До момента введения такой меры с субъектов не снимается обязанность по лекарственному обеспечению пациентов с орфанными заболеваниями в установленном порядке.

Ранее Счетная палата также предлагала правительству передать полномочия по лекобеспечению пациентов с орфанными заболеваниями с регионального на федеральный уровень. В феврале 2024 года Всероссийский союз пациентов также просил правительство создать государственный фонд для лекарственного обеспечения взрослых пациентов с редкими генетическими заболеваниями. В Минздраве заявили, что на федеральный уровень уже был передан ряд закупок препаратов для лечения заболеваний, включенных в перечень орфанных.