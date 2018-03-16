Кадры для фармпрома будут готовить с учетом видения работодателями перспектив отрасли

Помочь решению этой проблемы призван проект по разработке модели системы многоуровневой опережающей подготовки кадров для обеспечения перспективного развития фармотрасли.

«Это некое усредненное видение огромного числа работодателей о том, что нужно отрасли для инновационного развития, – сказала Ирина Апыхтина. – Цель проекта – в том числе апробировать такую образовательную систему, при которой вузы на основе того, что умеют, начинают учить тому, что хотят работодатели».

Один из вопросов, поднятых в ходе дискуссии, касался профессиональных стандартов, на базе которых формируются компетенции инновационных специалистов. На какие стандарты опираются разработчики примерных основных образовательных программ при создании магистерских программ – отраслевые или междисциплинарные?

В МФТИ, к примеру, на кафедре биоинформатики при моделировании компетенций разработчика лекарств взяли за основу общепрофессиональный стандарт научного работника. Хотя есть отраслевой стандарт – исследователь в области промышленной фармации, в котором сформулированы знания, действия и умения, связанные с инновационной деятельностью в фармацевтике. В МФТИ пошли по другому пути, поскольку ориентированы на подготовку специалистов с несколько иными задачами – тех, кто создает новое, работая с большими массивами информации за компьютером. Цель магистерской программы – развить творческий потенциал таких студентов. И здесь рамки отраслевого стандарта оказались тесны.

Участники конференции актуализировали еще одну проблему – отсутствие единого глоссария в образовательном пространстве, что порой порождает недопонимание. Например, путаются термины «фармацевтическая отрасль» и «фармацевтическая промышленность», не все понимают, что именно подразумевает понятие «центр компетенций».

Прозвучала реплика: «Мы проговариваем каждый свои слова, разговариваем каждый на своем птичьем языке. Нужно стандартизировать термины, разработать словарь, чтобы мы могли разговаривать все на одном языке».

На регулирование общей терминологии на уровне государства фармсообщество не может повлиять (ФГОСы, профессиональные стандарты закреплены законодательством). Что касается отраслевой, выходом из положения может стать использование терминологии, принятой в документах, регулирующих единый фармацевтический рынок ЕАЭС.

«Словарь ЕАЭС надо закрепить для пользования в наших университетах, чтобы все реально говорили на одном языке», – предложили участники конференции.