Каждый десятый респондент сначала уточняет информацию о назначенном лекарстве в аптеке

В начале этого года снова подросла доля тех, кто сначала читает о назначенных им новых препаратах в интернете, а уже затем принимают решение о покупке. В I квартале этот показатель достиг 31,6%, тогда как в IV квартале 2023 года их было 28% (из числа тех, кто в течение последних трех месяцев посещал врача). Почти каждый десятый в первую очередь уточняет информацию о данном лекарстве в аптеке. Таковы итоги исследования HealthIndex I квартала 2024 года, которое провела компания Ipsos.

В начале текущего года увеличилась и доля тех, кто сначала почитает в интернете о поставленном диагнозе: до 19,4% от тех, кто обращался к врачу в последние три месяца (17% — в IV квартале 2023 года).

Треть респондентов не принимают назначенные врачом лекарства из-за собственной уверенности в эффективности другого препарата, выяснили аналитики Ipsos. Подавляющее большинство опрошенных из этой группы могут попросить врача заменить рекомендованное им лекарство на другое.

Данные: HealthIndex/Ipsos.

Еще примерно треть из тех, кто не спешит следовать назначениям доктора, принимают не все лекарства, потому что рекомендованные средства слишком дорогие. Этот показатель слегка подрос по сравнению с предыдущим кварталом.

Правда, доля тех, кто всегда принимает все выписанные лекарства, все же выше первых двух групп и достигает 34,2%.