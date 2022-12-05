Каждый третий сотрудник фармкомпаний планирует сменить место работы

Около трети опрошенных сотрудников фармацевтических компаний (31%) планируют сменить место работы, 10% в данный момент не работают и находятся в поиске работы, следует из данных исследования* HR-холдинга Ventra, проведенного в ноябре 2022 года. 47% специалистов не намерены выходить на рынок труда. Остальные затруднились ответить (11%) или не работают и не ищут работу (1%).

Большинство респондентов (52%) хотели бы работать в международной компании, но 31% готовы рассмотреть предложения российских фирм. Остальным не важно, где трудиться, либо они предпочли бы работать на себя.

Большинство тех, кто собирается сменить работу, вынуждены сделать это из-за отсутствия стабильности (21%). На втором месте финансовый фактор — не устраивает уровень дохода (19%). Около 9% опрошенных не довольны графиком или объемом работы, столько же — взаимоотношениями с руководителем. И 4% респондентов хотели бы сменить работу, потому что у текущих работодателей нет инвестиций в новые проекты или продукты.

«Фактор нестабильности материальной и моральной вышел для недовольных работой в компании кандидатов на первое место, обогнав уровень заработной платы. В этой связи понятно, почему так выросло число специалистов, готовых рассматривать российских работодателей», — комментирует директор по работе с ключевыми клиентами Ventra, лидер направления Life Science Наталья Курантова.

Среди факторов, которые больше всего мотивируют сотрудников фармкомпаний в работе (см. рис.), на первом месте зарплата и бонусы (22%). Далее следуют: профессионализм коллег и атмосфера в команде (13%), гибкий график/возможность дистанционной работы (12%), стабильность работодателя (10%).

В руководителях сотрудники больше всего ценят профессионализм (17%). Такому же числу респондентов важно, чтобы руководитель давал сотруднику возможность самостоятельного принятия решений. Соискатели также ждут, чтобы руководители справедливо оценивали их работу, умели вдохновлять. Для них важно менторство или наставничество со стороны руководства, эмоциональная поддержка. Люди хотят работать под началом менеджера, который может влиять на зарплаты и бонусы и принимает решения на основе данных и аналитики.

Наталья Курантова обращает внимание на рост значимости ряда мотиваторов: «Сотрудников сегодня мотивирует возможность самостоятельного принятия решений — это особенно востребовано в кризисных ситуациях. Профессионализм и эмоциональный интеллект руководителя важны сегодня, как никогда. После выхода компаний из «удаленки» гибкие формы занятости и рабочего времени/места становятся все более привлекательными для кандидатов».

Ключевые факторы, мотивирующие сотрудников фармкомпаний в работе

Источник: Ventra

* В исследовании приняли участие более 350 профессионалов фарминдустрии из всех федеральных округов РФ, а также проживающих не в России (таковых 2%). Профессиональный уровень участников опроса: 63% — опытные специалисты, 26% — линейные руководители, 6% — топ-менеджеры и 6% — начинающие специалисты без опыта. 60% опрошенных работают или работали в 2022 году в международных компаниях, 36% — в российских, 4% работают на себя или имеют собственный бизнес.