Каких управленцев ждет фарма 

«Наиболее ценные компетенции CEO – это способность управлять изменениями, готовность к трансформации бизнес-модели, – говорит эксперт. – В условиях диджитализации, появления технологичных способов коммуникаций с конечным потребителем нужны управленцы, способные быстро реагировать на изменения. Новые технологии требуют гибкости ума. Плюс для CEO очень важна функция GR – умение эффективно взаимодействовать с госструктурами».

С учетом того, что многие иностранные компании локализовали производство в России, фигурирует еще одно требование. Руководитель компании должен разбираться не только в продажах и маркетинге (это ключевые компетенции), но и в вопросах, связанных с организацией производства.

Возрастной критерий тоже имеет значение. Компании его не афишируют, но нацелены на поиск руководителей помоложе. Возрастного кандидата берут, если уверены, что ему не свойственна косность мышления, он открыт новому, способен легко перестраиваться, улавливать новые тенденции, связанные с развитием технологий, отмечает Ольга Ворошилова.

Современный мир требует от руководителя пять главных качеств – развитого критического мышления, коммуникации, эффективности, гибкости и адаптивности, уверена эксперт в области Executive Search Ирина Обухова.

«Последние пару лет рынок труда снова стал клиентский, то есть работодатель сейчас выбирает лучшие, на его взгляд, компетенции с рынка. И даже консервативная фарма стала все чаще запрашивать перечисленные выше компетенции», – комментирует эксперт.

По ее словам, развитое критическое мышление позволяет топ-менеджеру выходить из парадигмы инертности, исследовать новые области, искать ответы на вопрос: «что я могу сделать по-другому». Коммуникация – компетенция, которая помогает выстраивать доверие к себе, быть открытым к принятию разных точек зрения, находиться в правильном информационном поле.

«Сейчас компании не готовы идти на компромиссы – всем нужны истории успеха, всем нужна эффективность. Только многие забывают, что один и тот же человек может быть успешен в одной компании и при одних обстоятельствах и ровно наоборот – в других. И здесь становятся важными такие компетенции, как гибкость мышления и адаптивность. Умение совершать креативные и нетривиальные ходы, переживать неудачи и ошибки, быть готовым к любым поворотам бизнеса – это все про последнюю компетенцию. Эти же факторы повышают стоимость управленца. На самом деле, в фарме таких людей не так уж много, поэтому они на вес золота», – заключает Ирина Обухова.