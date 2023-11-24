Камерун получил первую в истории партию вакцин от малярии

Камерун получил первую в своей истории партию вакцин от малярии Mosquirix, разработанную GSK. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте.

Партия из 330 тыс. доз препарата, также известного как RTS,S, была выгружена в столице Камеруна городе Яунде. Жители страны смогут получить первые прививки уже в следующем месяце, пишет Reuters со ссылкой на анонимный источник. В ближайшие недели ожидается поступление еще около 1,7 млн доз вакцины в Буркина-Фасо, Либерию, Нигер и Сьерра-Леоне. В течение нескольких месяцев противомалярийные вакцины получат и другие страны Африканского континента.

По данным ВОЗ, малярия остается одной из самых смертоносных болезней в Африке. Почти каждую минуту от заболевания умирает один ребенок в возрасте до пяти лет. В 2021 году во всем мире было зарегистрировано 247 млн случаев заражения малярией и 619 тыс. летальных исходов. 77% случаев смерти от малярии приходится на детей в возрасте до пяти лет, большинство из которых проживают в Африке.

Также отмечается, что в 2024 году появится возможность поставки еще одной вакцины от малярии R21/Matrix-M. Препарат был разработан Оксфордским университетом и проходит клинические испытания.

ВОЗ разрешила применять вакцину против малярии, разработанную GSK, еще в 2021 году. Препарат показал спорные результаты в ходе испытаний, в которых приняли участие 800 тыс. детей из Ганы, Камеруна и Малави. По результатам исследования, вакцина оказалась эффективной на уровне 50% против тяжелой формы малярии в первый год, а к четвертому году этот показатель падал почти до нуля.

Кроме того, в этом месяце ВОЗ выдала африканской компании Universal Corporation Ltd. первое одобрение на производство лекарства против малярии. Комбинация из сульфадоксина+пириметамина и amodiaquine, которую будет выпускать производитель, показала эффективность в ходе исследования, проведенного в Южном Судане.