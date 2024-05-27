Канадский завод за 130 млн долларов не выпустил ни одной вакцины с момента строительства

Завод, построенный в Монреале за 130 млн долл., выделенных из государственного бюджета Канады, не произвел ни одной вакцины от COVID-19 с момента его строительства три года назад. Об этом сообщает канадское агентство CBC News.

Строительство предприятия, известного как Центр по производству биопрепаратов (BMC), было завершено в 2021 году. В 2022 году завод получил государственную сертификацию, но до сих пор не запустил производство вакцин. При этом Национальный научно-исследовательский совет Канады (NRC) продолжает выделять ежегодно 17 млн долл. для поддержания работы завода, на котором трудится около 100 сотрудников.

Американская компания Novavax, которая должна была выпускать вакцины на этом заводе, сообщила, что планирует завершить «технические испытания» и приступить к производству тестовых образцов в 2024 году. Однако Novavax, BMC и NRC ранее уже делали заявления о начале производства в 2021, 2022 и 2023 годах, каждый раз перенося сроки.

Эксперты сомневаются в целесообразности дальнейших инвестиций в проект, учитывая снижение спроса на вакцины от COVID-19 после окончания пандемии. Кроме того, мРНК-вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna занимают главенствующую позицию на фармацевтическом рынке.

Novavax представила вакцину Nuvaxovid (NVX-CoV2373) впервые в 2020 году. Ее одобрили регуляторы США, Европейского союза и Канады. Однако компания не смогла обеспечить стандарты качества, предъявляемые к чистоте состава вакцин. В результате производитель столкнулся с производственными и финансовыми трудностями.