Каналы поступления просроченного инсулина в детскую больницу установить не удалось

10:43
30 октября 2018

Екатерина Погонцева

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Министерство здравоохранения Башкортостана ответило на редакционный запрос «Фармацевтического вестника» по поводу итогов служебного расследования обстоятельств, при которых в Республиканской детской клинической больнице пациентам вводили инсулин с истекшим сроком годности.  Из текста письма следует, что установить канал поступления данных медикаментов в ЛПУ не представилось возможным.

«Закупочные мероприятия инсулина под тем торговым наименованием, которое упоминалось в жалобах родителей, медицинской организацией не проводились и в РДКБ не поставлялись, – утверждает и.о. министра здравоохранения республики Рафаэль Яппаров. – По результатам проверки были проведены дисциплинарные взыскания виновных лиц, контроль усилен».

Виновной в ситуации была признана заведующая эндокринологическим отделением РДКБ, которую уволили.

Ранее в местных СМИ прошла информация о том, что руководство больницы объяснило отсутствие на официальных торговых площадках данных о закупке старого препарата тем, что она проводилась не за счет бюджета, а на средства благотворительных фондов. Вопрос, почему инсулин с истекшим сроком годности не был своевременно уничтожен, остался без ответа.

По данному факту проводится также проверка Следственным управлением Следственного комитета. Ее результаты пока неизвестны.
Тем временем Минэкономразвития Башкортостана объявило тендер на закупку порядка 8,5 млн доз инсулина для подкожного введения для пациентов в возрасте до 18 лет. Стоимость годового контракта –  без малого 20 млн руб.

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