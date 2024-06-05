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Кандидатное лекарство оказалось...

Кандидатное лекарство оказалось эффективным против синдрома Гийена—Барре на III фазе

05.06.2024
13:28
Владимир Заболотских
Препарат ANX005 компании Annexon оказался эффективным против синдрома Гийена—Барре. Исследования на фазе III клинических испытаний с участием 241 человека показали, что лекарство улучшило моторные функции у пациентов в 2,4 раза по сравнению с плацебо. FDA еще не одобрило ни одного препарата от этой патологии.
Фото: 123rf.com

Препарат ANX005 компании Annexon показал эффективность против синдрома Гийена—Барре (СГБ) в ходе III фазы клинических испытаний. Об этом говорится в пресс-релизе разработчика лекарства.

Исследования с участием 241 человека показали, что кандидатное лекарство улучшило моторные функции у пациентов с СГБ в 2,4 раза по сравнению с плацебо. Ученые оценивали действие препарата на основе шкалы оценки степени инвалидизации при СГБ, которая в том числе учитывает такие факторы? как восстановление ходьбы после начала курса терапии. Клинические испытания проводились на территории Бангладеш и и Филиппинских островов, где заболевание широко распространено.

СГБ — это острое аутоиммунное воспалительное заболевание, при котором иммунная система организма атакует периферическую нервную систему. Это приводит к разрушению миелиновой оболочки нервов, нарушению механизма передачи нервных импульсов и, в итоге, к мышечной слабости, частичному или полному параличу. Синдром чаще всего развивается после перенесенных инфекционных заболеваний.

Ежегодно регистрируется 3—6 тыс. случаев заболевания СГБ в США. Большинству людей удается полностью выздороветь, но у некоторых остаются постоянные повреждения нервов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не одобрило ни одного препарата от этой патологии. Заболевание лечат внутривенными инфузиями иммуноглобулина, который помогает повысить уровень антител.

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