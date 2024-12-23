Капитализация Novo Nordisk упала на 125 млрд долл. после результатов КИ препарата для похудения

Акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk упали на 19% после публикации результатов III фазы клинических испытаний нового препарата для снижения веса CagriSema (cagrilintide+семаглутид). Об этом пишет агентство Reuters.

По итогам 68 недель исследования с участием 3417 человек с ожирением или избыточным весом пациенты, принимавшие CagriSema, в среднем снизили массу тела на 22,7% от изначального значения. Однако руководство компании рассчитывало на более высокий показатель – 25%. Добиться такого результата удалось около 40% участников, следует из данных испытаний.

CagriSema — комбинированный препарат, содержащий два действующих вещества – cagrilintide (синтетический аналог гормона амилина) и семаглутид (агонист рецептора глюкагоноподобного пептида 1). Оба компонента замедляют опорожнение желудка, что подавляет чувство голода, и помогают контролировать уровень глюкозы в крови. Лекарство вводится подкожно один раз в неделю.

Отмечается, что из-за побочных эффектов полную дозировку лекарства получали только 57% испытуемых. Пациенты лучше переносили раздельный прием активных веществ в составе CagriSema: наивысшую предписанную дозу cagrilintide давали 82,5% участников, семаглутид – 70%.

Novo Nordisk планирует провести еще одно исследование комбинированного препарата в первой половине 2025 года. Производитель утверждает, что подаст заявку на регистрацию CagriSema в конце следующего года.

Падение акций Novo Nordisk привело к снижению рыночной капитализации компании на 125 млрд долл. Резкое обрушение стоимости стало беспрецедентным для компании. В то же время акции американского фармгиганта Eli Lilly подорожали более чем на 5%.