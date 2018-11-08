Кассационный суд встал на сторону компании «Натива» в споре с AstraZeneca

Компания «АстраЗенека Фармасьютикалз» (AstraZeneca) обратилась в кассационный суд после отказа в удовлетворении своих требований со стороны двух первых судебных инстанций. Впервые жалоба была подана истцом год назад, компания требовала признать действия ООО «Натива» недобросовестной конкуренцией. По заявлению истца, ответчик мог ввести в заблуждение широкий круг лиц в отношении потребительских свойств и качества отечественного препарата, предназначенного для базисной терапии бронхиальной астмы.

В марте апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, а также решил отказать в выполнении требований по изменению регистрационных документов на препарат «Формисонид-натив». В результате Арбитражный суд Московского округа постановил решение Арбитражного суда Московской области от 19.03.2018 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2018 по делу № А41-90766/2017 оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.