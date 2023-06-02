«Катрен» завершил сделку по приобретению 100% «Эркафарм»

Сделка по приобретению АО «Катрен» 100% ГК «Эркафарм» завершена, сообщили «ФВ» в компании.

О том, что «Катрен» планирует стать единственным собственником акций группы «Эркафарм», стало известно в апреле — тогда же ФАС одобрила соответствующее ходатайство. Сейчас сделка полностью завершена.

«АО «Катрен» далее планирует синхронизировать основные стандарты управления операционной деятельностью и корпоративного управления розничного сегмента Группы компаний «Катрен», состоящего из аптечных сетей «Мелодия здоровья» и «Эркафарм»», — заявили в организации.

Выкупать структуру «Катрен» начал еще в июне 2021 года. Тогда организация приобрела 24% акций аптечного ритейла, но сразу отметила, что это лишь первый этап сделки — в планах компании было приобрести контролирующую долю. Уже в августе 2021 года доля «Катрен» в ГК составляла 50,01%. Возможную смену собственника участники рынка, опрошенные «ФВ», предполагали еще на начальном этапе сделки.