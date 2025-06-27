Китай одобрил первый в мире агонист рецепторов глюкагона и ГПП-1

Национальное управление медицинской продукции КНР (NMPA) зарегистрировало первый отечественный препарат для снижения веса mazdutide. Его разработала китайская биотехнологическая компания Innovent Biologics, сообщившая о решении регулятора в пресс-релизе.

Это также первый в мире одобренный агонист рецепторов глюкагона и глюкагоноподобного пептида-1. Активация ГПП-1 замедляет опорожнение желудка и снижает аппетит, в то время как глюкагон усиливает расщепление жиров. Лекарство вводится раз в неделю подкожно.

Участники III фазы клинических испытаний, принимавшие mazdutide, похудели на 14,8% за 48 недель по сравнению с группой плацебо. Схожие показатели эффективности у аналогичных препаратов Wegovy (семаглутид) и Zepbound (тирзепатид) от фармацевтических корпораций Novo Nordisk и Eli Lilly. Также у китайского препарата отмечается заметно меньшее число испытуемых, прекративших лечение из-за побочных эффектов по сравнению с западными конкурентами. Для сравнения:

Madzutide

(6 мг, 48 недель) Cемаглутид

(2,4 мг, 72 недели) Тирзепатид

(15 мг, 72 недели) Среднее снижение веса 14,8% 14,9% 20% (15 мг) Количество участников, потерявших ≥5% веса 82,8% 83,5% 91% Количество участников, потерявших ≥15% веса 50,6% 40,1% 64,6% Снижение объема талии 11 см 13 см 18,4 см Количество участников, прекративших лечения из-за побочных эффектов 0,5% 13,5% 15%

Источник: данные III фазы исследований SURMOUNT-1, SURMOUNT-5, STEP-8 и GLORY-1.

Китаю остро необходимы действенные лекарства для избавления от лишнего веса, которым страдает более 500 млн взрослых граждан. Прогнозируется, что к 2030 году доля населения с ожирением достигнет 65%. Из-за проблемы китайский ВВП потерял 283 млрд долл., считает Всемирная федерация ожирения.

Wegovy и Zepbound начали продаваться в стране полгода назад. Среди компаний в КНР клинические испытания перспективных средств для похудения проводят Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, Gan & Lee Pharmaceuticals и Hangzhou Sciwind Biosciences.