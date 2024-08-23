Китай предъявил обвинение в шпионаже сотруднику Astellas

Власти Китая предъявили обвинение в шпионаже сотруднику японской фармацевтической компании Astellas, задержанному в марте 2023 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Как отмечается, фигурантом дела стал мужчина в возрасте около 50 лет, который работал на территории Китая 20 лет. Его имя и должность не раскрываются. Ранее он занимал руководящую должность в китайском представительстве Торгово-промышленной палаты Японии.

Ни Astellas, ни МИД Японии не раскрыли конкретные обвинения, предъявленные сотруднику японской фармкомпании. МИД Китая ранее сообщал, что его задержали по подозрению в шпионаже.

Задержание сотрудника Astellas произошло в марте 2023 года, незадолго до запланированного возвращения в Японию. В октябре китайские власти арестовали его. Инцидент обострил отношения между Токио и Пекином. В прошлом году почти половина японских компаний сократили инвестиции в КНР или отказались от их вложения из-за опасений, связанных с новым законодательством о шпионаже, принятом китайскими властями, указывается в сообщении Reuters.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре 2023 года призвал освободить задержанного. Японские дипломаты 16 раз посещали его в заключении, последний раз — 23 июля этого года, пишет японское агентство Kyodo.

Несмотря на инцидент, Astellas продолжает свою деятельность в Китае. На этой неделе компания получила одобрение от китайских регуляторов на применение препарата «Падцев» (энфортумаб ведотин) для лечения рака мочевого пузыря.

Японская компания Kyowa Kirin несколько недель назад приняла решение уйти с китайского рынка, продав все активы на материковом Китае, в том числе пять известных брендов, местной фирме WinHealth Pharma примерно за 100 млн долл. В то же время глава Takeda Кристоф Вебер заявил агентству Bloomberg, что его компания «очень заинтересована в возможном сотрудничестве с китайской биотехнологической отраслью». Takeda в последнее время заключила несколько сделок с китайскими компаниями, в их числе — соглашение по молекулярному линкеру с Degron Therapeutics, сделка на 1,3 млрд долл. с Ascentage Pharma по ингибитору тирозинкиназы третьего поколения, а также покупка прав на препарат от колоректального рака Fruzaqla у Hutchmed за 1,1 млрд долл.