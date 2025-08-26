Китай увеличил экспорт фармпродукции в Россию
Объем закупок фармацевтической продукции из Китая в Россию по итогам семи месяцев текущего года вырос на треть в денежном выражении — до 77,4 млн долл. Подсчетами, основанными на данных китайской статслужбы, поделились «РИА Новости».
В июле этого года Китай экспортировал в Россию фармпродукции на 15,9 млн долл. Это в 1,9 раза больше, чем в июле 2024 года, и на 41% больше, чем в июне. Россия оказалась на 17-м месте по этой категории продукции.
Большую часть импортированной фармпродукции в июле составили:
- иммунологические продукты и препараты, сделанные из крови — 5,9 млн долл.;
- гепарин и другие препараты животного происхождения — 4,4 млн долл.;
- перевязочные материалы — почти 3 млн долл.;
- медикаменты — 2,2 млн долл.;
- медицинские аксессуары и прочая продукция — 476 тыс. долл.
Крупнейшими покупателями китайской фармпродукции по итогам июля стали:
- США — 214,9 млн долл.;
- Дания — 128,6 млн долл.;
- Франция — 111,8 млн долл.;
- Великобритания — 32,3 млн долл.;
- Австралия — 32 млн долл.
