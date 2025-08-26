БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиДистрибуция
Китай увеличил экспорт...

Китай увеличил экспорт фармпродукции в Россию

26.08.2025
19:15
Дина Коблова
Поставки фармпродукции из Китая в Россию за семь месяцев выросли в деньгах на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в июле 2025 года объем поставок вырос в два раза по сравнению с июлем 2024 года.
Фото: freepik.com

Объем закупок фармацевтической продукции из Китая в Россию по итогам семи месяцев текущего года вырос на треть в денежном выражении — до 77,4 млн долл. Подсчетами, основанными на данных китайской статслужбы, поделились «РИА Новости».

В июле этого года Китай экспортировал в Россию фармпродукции на 15,9 млн долл. Это в 1,9 раза больше, чем в июле 2024 года, и на 41% больше, чем в июне. Россия оказалась на 17-м месте по этой категории продукции.

Большую часть импортированной фармпродукции в июле составили:

  • иммунологические продукты и препараты, сделанные из крови — 5,9 млн долл.;
  • гепарин и другие препараты животного происхождения — 4,4 млн долл.;
  • перевязочные материалы — почти 3 млн долл.;
  • медикаменты — 2,2 млн долл.;
  • медицинские аксессуары и прочая продукция — 476 тыс. долл.

Крупнейшими покупателями китайской фармпродукции по итогам июля стали:

  • США — 214,9 млн долл.;
  • Дания — 128,6 млн долл.;
  • Франция — 111,8 млн долл.;
  • Великобритания — 32,3 млн долл.;
  • Австралия — 32 млн долл.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.